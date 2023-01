Cagliari

Coldiretti Sardegna firma un’intesa con cinque grandi gruppi commerciali e chiede il sostegno della Regione

Le difficoltà del settore orticolo in Sardegna sono raccontate dalle cifre presentate da Coldiretti Sardegna in occasione dell’assemblea a Cagliari, davanti a più di 300 agricoltori e a diversi rappresentanti della grande distribuzione organizzata, oltre ad assessori, consiglieri regionali e sindaci.

Dati impietosi. In quindici anni il settore che coinvolge circa 4.200 agricoltori ha perso il 52% degli ettari, passando dai 24.509 del 2006 agli appena 11.838 del 2021 (-12.700). Ovviamente anche le quantità di prodotto si sono abbassate: -35,8% fermandosi a 251.162 tonnellate (nel 2006 erano 391.456) con un valore della produzione di 290.787.000 (erano 324.102.000 euro nel 2006: -10%).

Negativa l’incidenza del valore del settore sul totale dell’agricoltura sarda, oggi fissato al 19,32% (era il 23,8 per cento nel 2006). Cifre importanti, che fanno capire il peso e le potenzialità di questo settore per l’economia dell’Isola.

A conferma di questi ci sono i dati sulle importazioni (+63%) ed esportazioni (-64%) (riferiti agli scambi commerciali extra nazionali), che certificano da una parte la richiesta dei prodotti orticoli sul mercato regionale e dall’altra una continua perdita di quelli locali ed a km 0, che sono sempre più ricercati, come confermano i mercati contadini di Campagna Amica, che ogni anno crescono in fatturato con i prodotti dell’orto a dominare.

“Questi numeri confermano il grido di allarme lanciato dagli agricoltori”, ha detto il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu, “che stanno subendo un ulteriore colpo pesantissimo a causa del caro prezzi generalizzato, le continue e sempre più frequenti perdite dovute ai cambiamenti climatici ed una filiera distorta che penalizza sempre gli anelli più deboli, gli estremi: produttore e consumatore finale. Per questo riteniamo fondamentale riunire la filiera e fare squadra in modo chiaro e leale, con il sostegno della politica verso interventi concreti e di prospettiva”.

“Un passo che riteniamo decisivo per questo settore che ci vede in campo da anni con diversi progetti importanti e che stanno riscontrando successo, come Campagna Amica”, ha aggiunto il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, “ma che è comunque insufficiente da solo per sostenere e rilanciare il settore dell’orticoltura. Per questo stiamo lavorando anche con Filiera Italia, società di Coldiretti, per progetti di filiera con la grande distribuzione. L’incontro di oggi, una novità assoluta nella strutturazione, ci vede insieme al mondo della distribuzione organizzata proprio per programmare nuove strategie”.

Secondo Coldiretti Sardegna, dalla crisi si emerge con la collaborazione e le proposte concrete, da studiare con la grande distribuzione organizzata. Un documento programmatico firmato assieme a Crai – Abbi group, Superemme, Nonna Isa, Conad Sardegna e Mercato agroalimentare della Sardegna sarà consegnato ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, agli assessori all’Agricoltura, Turismo, Programmazione e Trasporti, ai presidenti della V e III Commissione.

“Questa occasione in cui è riunita la filiera”, ha commentato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, “diventa una straordinaria opportunità per costruire processi integrati per la nostra agricoltura. Nei momenti di difficoltà sono necessari i sostegni, ma dobbiamo avere coscienza che si tratta solo ed esclusivamente di un rattoppo. La Sardegna ha bisogno di altro. Per questo abbiamo elaborato una piattaforma su cui dare solidità e sostanza a tutti gli attori della filiera, che impegni le istituzioni – e quindi la Regione – a costruire un supporto perché la Filiera Sardegna possa realmente decollare, attraverso una programmazione produttiva che preveda il sostegno alle imprese con l’agevolazione sui trasporti e gli investimenti sulla promozione del prodotto locale”.

“È fondamentale costruire protocolli produttivi tra filiere affinché la Regione possa costruire attorno tutti questi percorsi”, ha detto Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. “In stagioni come queste, inoltre, bisogna pensare a come gestire il surplus produttivo, magari attraverso un sostegno mirato ad uno stabilimento che possa assorbire le merci fresche in eccesso, trasformandole”.

Il protocollo sottoscritto da agricoltori e rappresentanti della grande distribuzione prevede tra l’altro:

il miglioramento e la modernizzazione delle attrezzatture agricole (con riferimento ai fondi del Psr) attraverso l’investimento sull’agricoltura di precisione;

un sostegno alla formazione e specializzazione della manodopera sempre più difficile da trovare;

un piano di sviluppo integrato di tutta la filiera, attraverso percorsi favoriti e promossi sia dall’Unione Europea che dallo Stato (Pif) che abbiano come elemento qualificante la programmazione produttiva concordata con protocolli specifici tra grande Distribuzione organizzata e produttori;

la realizzazione attraverso l’assessorato regionale al Turismo di un piano di promozione complessivo di tutta l’orticoltura sarda con la realizzazione di un marchio-ombrello utilizzabile da tutta la grande distribuzione organizzata (sempre all’interno di Piano di filiera);

programmare percorsi di continuità territoriale delle merci per sopperire ai maggiori costi sopportati dalle aziende sarde nella esportazione del prodotto;

la possibilità per tutto il sistema ortofrutticolo di realizzare – anche attraverso il sostegno della Regione ed il ricorso a fondi europei – impianti di trasformazione di prodotti agricoli, per diversificare l’offerta e sopperire alle eventuali extraproduzioni di merce.

Sabato, 21 gennaio 2023