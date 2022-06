Estate: un mese di eventi a Quartu tra musica e letteratura - Sardegna

Musica, letteratura, incontri: l'ultimo scorcio della primavera quartese apre le porte a un'estate ricca di eventi. Si comincia mercoledì 15 giugno all'ex Convento dei Cappuccini, a partire dalle 19, con l'iniziativa benefica "Alba Vitae", progetto solidale promosso dalla sezione sarda dell'Associazione Italiana Sommelier. Il ricavato sarà destinato all'associazione Onlus I Quattro Cuori, con sede al Policlinico di Monserrato, che supporta i bambini affetti da cardiopatia congenita e le loro famiglie nelle fasi connesse al delicato decorso clinico.

Nelle giornate del 21 e 23 giugno e 2, 16 e 23 luglio nel cortile all'aperto della biblioteca centrale di via Dante, si terrà il Festival "Bandiera Gialla Tribute 2022", manifestazione realizzata dalla Scuola Civica di Musica L. Rachel di Quartu e dall'Associazione Incontri Musicali. In programma anche tributi a Sting, Queen e Dire Straits.

Sabato 25 giugno a Sa Dom'E Farra c'è "Arreppiccus", anteprima di Sciampitta 2022. Infine, il 24 e 25 e 26 giugno, 1 e 2 e 3 luglio "4th Alirio Diaz Guitar Festival" all'ex-Convento dei Cappuccini. Tanti anche gli appuntamenti con i laboratori di lettura per grandi e piccini e con presentazioni di libri, alla presenza degli autori. Si parte lunedì 13 giugno, alle 17, nella biblioteca centrale con "La memoria delle forbici" di Alessandra Mocci. Martedì 14 alle 17.30 presso la biblioteca di Flumini presentazione del libro "Il volo della Libellula" di Maria Lidia Petrulli. Dialoga con l'autrice il Gruppo di Lettura "Il filo di Arianna".

Mercoledì 15, alle 17, "Tutti pronti per le vacanze", laboratorio di lettura dedicato ai più piccoli, dai 0 ai 5 anni. Presso la Biblioteca Ragazzi di via Dante 68 a Quartu.

Mercoledì 22, sempre alle 17, "Cosa c'è nella tua valigia", laboratorio di lettura per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni.

Giovedì 23 giugno, alle 18.30, presentazione del libro "Frammenti" di Giovanni Firinu. Lunedì 27, alle 18, presentazione del libro "I fili dell'Aquilone" di Daniela Murgianu.



