Le bandiere blu sventolano nei litorali sassaresi. Questa mattina una delegazione dell'amministrazione comunale, guidata dall'assessore all'Ambiente Antonio Sassu, ha issato i tre vessilli nelle spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas. Alla cerimonia di avvio della "stagione blu", che si è tenuta nella Rotonda di Platamona, presenti anche il comandante della Capitaneria di Porto Torres, Gabriele Peschiulli, e il suo vice Federico Pucci.

"È una gradita riconferma - dice all'ANSA l'assessore Sassu - dato che già nel 2016 e nel 2017 le prime bandiere blu erano state riconosciute per Porto Palmas e Porto Ferro. Dall'anno scorso si è poi aggiunta Platamona. Per noi è un fatto importante, vuol dire che negli anni le acque di balneazione, come anche i servizi a disposizione dei bagnanti, hanno mantenuto un livello eccellente. E questo non può che renderci orgogliosi".



