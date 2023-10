Estate infinita, tuffi e tintarella anche a ottobre: ieri pienone nella spiaggia del Poetto a Cagliari

Caldo, sole e ancora mare, ieri pienone al Poetto come in agosto e questo fine settimana si replica: temperature intorno ai 30 gradi e gli irriducibili dei tuffi e della tintarella non perdono occasione per trascorrere qualche ora nella spiaggia dei centomila. “Agosto? No, è 6 ottobre”: poche parole per descrivere il litorale cagliaritano ieri, preso d’assalto, quasi, come in estate. Anche se l’autunno è iniziato, in pratica si respira ancora aria di mare e i tanti ombrelloni piantati nella sabbia dimostrano che il sole picchia forte. Inizia così il primo fine settimana di ottobre che “proibisce” di chiudere dentro i cassetti costume da bagno e asciugamano bensì di continuare a sfruttarli. Nuvole e pioggia sono un miraggio per ora, tutta l’Isola sarà, infatti, sotto l’effetto di un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. I venti saranno deboli e il mare poco mosso.