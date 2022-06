Per informazioni è possibile chiamare il numero della scuola civica di musica 0783/859391 il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle 13, oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Partecipare è semplice: basta scaricare il modulo di iscrizione dal sito web della scuola , compilarlo e inviarlo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando nell’oggetto oggetto “iscrizione E…state in Musica!”, oppure consegnarlo in uno dei 20 Comuni dell’Oristanese che ospitano le sedi della scuola civica di musica.

Ritornano dopo due anni di pandemia le attività collettive alla scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu. C’è tempo fino alle 14 di lunedì 20 giugno per iscriversi a “Estate in musica”, un evento estivo rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni.

