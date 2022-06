Estate: da lunedì servizio salvataggio in spiagge Sassarese - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 17 GIU - Moto d'acqua, gommoni e quad per vigilare sui bagnanti: il Comune di Sassari è pronto per entrare nel vivo dell'operazione "estate sicura".

Il servizio sarà operativo da lunedì 20 giugno e fino all'11 settembre, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, ed è affidato alla Vo.S.Ma e a New Life, organizzazioni di volontariato della Protezione civile, che posizioneranno due torrette nelle spiagge di Porto Ferro e Platamona e una a Porto Palmas e all'Argentiera, ognuna presidiata da due bagnini.

Le postazioni di avvistamento sono dotate di tutti i presidi di sicurezza e soccorso per intervenire sia a mare sia a terra.

