«Gli allenamenti estivi non sono rivolti solo ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato a ‘Vivi l’Hockey’ a scuola: possono partecipare anche i giovani che vogliano avvicinarsi a questa disciplina sportiva per la prima volta», spiega Sergio Pia, dirigente e tecnico di Hockey Team Sardegna.

Non va in vacanza l’attività di Hockey Team Sardegna. La stagione agonistica della società di Uras è finita da poco ma anche quest’anno sono state confermate le lezioni estive organizzate con diverse scuole dell’Oristanese.

I ragazzi di Marrubiu del progetto Vivi l'Hockey

Ma l’Hockey Team Sardegna non si ferma a Marrubiu: da qualche anno è attivo lo stesso progetto nelle scuole di Ales e Curcuris, che coinvolgono una quindicina di alunni delle scuole elementari e medie provenienti anche da altri centri della Marmilla, come Masullas, Gonnosnò, Gonnoscodina e Pompu. «Il mercoledì e il venerdì siamo a Curcuris e ad Ales, sempre dalle 18:30 in poi», fa sapere Sergio Pia.

Fonte: Link Oristano

