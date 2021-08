Estate cafona a Villasimius, parcheggia il fuoristrada in spiaggia: oltre mille euro di multa

Potrebbe anche scattare il sequestro del mezzo

VILLASIMIUS. Incurante dei divieti, ha raggiunto a bordo del suo fuoristrada, un Land Rover Defender, la spiaggetta di "Cala Burroni" tra Capo Carbonara e Cava Usai", dove ha piazzato l'ombrellone. Il gesto di un impiegato tecnico di 38 anni di Torino, in vacanza con la fidanzata a Villasimius, non è passato inosservato. Altri bagnanti che avevano raggiunto la spiaggia a piedi hanno allertato la base logistica operativa navale (Blon) del corpo forestale e di vigilanza ambientale di Villasimius. I ranger guidati dal comandante, l'ispettore superiore Marcello Rossi, si sono precipitati sul posto insieme alle "Guardie Ambientali Sardegna", l'associazione di volontariato di Villasimius presieduta da Lino Cozzuto che hanno contestato al turista piemontese la violazione dell'ordinanza balneare regionale 2021 che vieta il transito e l'ingresso nelle spiagge con qualsiasi automezzo. Il turista è stato sanzionato in base al codice della navigazione. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 1032 euro. Non si esclude che gli venga comminato anche il sequestro amministrativo del mezzo. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna