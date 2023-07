“Estate Cabrarese”: oltre cinquanta eventi sino a settembre. Ecco il programma

Cabras

Il cartellone proposto dal Comune di Cabras

Saranno oltre 50 gli eventi inseriti nel ricco cartellone studiato dal Comune per “Estate Cabrarese”, che saprà coinvolgere il pubblico locale e i turisti con serate che sapranno accontentare tutti i gusti.

L’offerta mantiene lo stesso format delle precedenti stagioni e si allarga ulteriormente, spaziando tra proposte di intrattenimento culturali, di musica, balli, rassegne letterarie e promozione delle eccellenze enogastronomiche. I grandi artisti del panorama nazionale e internazionale si alterneranno con i talenti locali, professionisti che l’amministrazione vuole valorizzare dedicando loro spazi importanti.

“Le politiche di promozione turistica passano necessariamente attraverso un ricco calendario eventi che proponga momenti di qualità e valore culturale” spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Carlo Trincas. “Il programma è stato studiato per abbracciare un pubblico ampio e spazia dal Cover Band Contest pensato per i più giovani, alla musica da camera della rassegna Cabras Classica, fino ai coinvolgenti balli della tradizione sarda. In parallelo si continua ad investire in grandi eventi con importanti artisti sardi e internazionali”.

Le piazze del centro si accenderanno il 13 luglio con l’avvio del “Cover Band Contest”, il format più fresco tra quelli proposti, il cui successo lo porta alla sua quinta edizione. Arriva alla sua quinta edizione anche la rassegna Giganti di Cabras, mentre è al debutto Cabras Balla, musiche e balli della tradizione.

Grazie all’immancabile connubio con il Festival Dromos, ad agosto The Original Blues Brothers, in contemporanea col Laguna Beer – Festa della birra, animeranno la piazza Stagno. In collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama si è già svolto il Festival Internazionale dell’Archeologia, è terminato il Sardegna Archeofilm Festival e prende avvio nel villaggio di San Salvatore il Festival letterario Isola dei Giganti. Si proseguirà poi con i concerti a San Giovanni Sinis di Abdullah Ibrahim e di Tigran Hasmayan Trio.

Ancora spazio anche alla musica con “Cabras Classica” e le sue serate dedicate a tutti i generi, da quello folk alle colonne sonore del cinema fino al grande ensemble in orchestra. Poi ancora tanti balli in piazza per riscoprire la tradizione e il piacere di stare insieme.

Costante la partecipazione dell’associazione Tzur, che propone eventi per animare le serate nella borgata marina di San Giovanni di Sinis: tra questi “te li do io i Beatles”, dedicato ai bei ricordi della gioventù degli anni ‘60 con l’accompagnamento musicale de “I Vaghi”.

Chiuderà la stagione il Festival della Bottarga, confermato a settembre, nel fine settimana successivo a quello della Corsa degli Scalzi. Due eventi importanti che contribuiscono ad allungare la stagione estiva, garantendo alle strutture ricettive di poter contare ancora su un discreto numero di presenze.

“Tutte le misure poste in campo in questi anni in ambito culturale e degli eventi, ma anche urbanistico con la chiusura del centro storico, ci consentono di indirizzare sempre meglio Cabras come meta di riferimento culturale e turistica” aggiunge il sindaco, Andrea Abis. “Stiamo investendo sulla valorizzazione dei beni culturali, la Fondazione Mont’e Prama ha programmato quest’anno tre Festival culturali di alta levatura; promuoviamo gli eventi della tradizione identitaria, come la Corsa degli Scalzi, con l’aiuto delle associazioni e dei comitati; portiamo avanti la promozione dei nostri prodotti di eccellenza, come bottarga e vernaccia, con lo svolgimento del Festival della Bottarga, assieme ai produttori locali e agli organismi di promozione come il Gal; aderiamo al Dromos Festival; programmiamo tanti altri eventi e spettacoli che ci accompagneranno per tutta l’estate. Ripartiamo da dove abbiamo lasciato, con una visione chiara della Cabras che vogliamo”.

“L’offerta turistica di Cabras è cresciuta in questi anni e continua a crescere su tutti i fronti. Alla progettazione e realizzazione della futura offerta museale e dei siti archeologici che prosegue spedita, si unisce un serio calendario di eventi di intrattenimento che offre momenti di svago ai nostri cittadini e ai visitatori”, conclude l’assessore Carlo Trincas.