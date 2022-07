Estate: a Sorso monopattini per raggiungere le spiagge - Sardegna

(ANSA) - SORSO, 11 LUG - Sorso sposa la mobilità sostenibile e attiva il servizio di noleggio di monopattini elettrici per muoversi sul territorio comunale e raggiungere la spiaggia di Platamona. Il servizio di sharing, che sarà attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, si basa sulla circolazione a flusso libero, con possibilità di restituire i mezzi in punti diversi da quello di prelievo, e metterà a disposizione una flotta di circa 80 dispositivi nuovi e di ultima generazione.

A gestire l'intero servizio, che per l'amministrazione comunale non comporterà alcun onere, sarà la MicroMob, una start-up innovativa italiana nata nel 2021, che ne curerà anche la manutenzione. Numerose le stazioni di prelievo e scarico dei mezzi sia in città, sia sul litorale. Nell'area cittadina chi vorrà prendere a noleggio un monopattino elettrico lo potrà trovare in via Marina, piazzale Cappuccini, giardino viale Borio, biblioteca comunale, piazza San Pantaleo, piazza Bonfigli, piazza Marginesu-Comune, piazzale Della Stazione, Parco di via Europa, Palazzo Baronale.

Nella fascia costiera a Marina Di Sorso, 6° Pettine, 5° Pettine, 4° Pettine, 3° Pettine, 2° Pettine, 1° Pettine, C.E.A.S. - Stagno di Platamona.

Per attivare il noleggio sarà sufficiente scaricare gratuitamente la App "SURF Mobility" disponibile per Android e IOS, e seguire tutti le procedure indicate. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna