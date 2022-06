Estate: 16 agenti vigileranno sulle spiagge del Sassarese - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 10 GIU - Da domenica 12 giugno, per tutta l'estate, 16 agenti della Polizia locale, con tanto di droni, vigileranno sulla sicurezza dei bagnanti stesi al sole e sul rispetto delle norme nelle spiagge sassaresi. A Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e La Frana, il personale del Comando di via Carlo Felice, appositamente formato, assicurerà la tutela dell'ambiente, il rispetto di quelle regole civili che consentono la fruizione in serenità della spiaggia e la tutela contro gli atti di microcriminalità.

Il servizio sarà ulteriormente potenziato grazie a specifiche attività che si svolgeranno in borghese per accertare e punire condotte trasgressive, quali l'abbandono di mozziconi di sigarette e di piccoli rifiuti sulle spiagge, il contrasto di fenomeni come il furto di oggetti e altri illeciti. Saranno sanzionate anche le persone che fumano in spiaggia: comportamento vietato dal regolamento comunale. Nessuna tolleranza anche contro chi usa i posteggi riservati alle persone con disabilità senza averne diritto e chi usa i contrassegni di altre persone o peggio li falsifica. I controlli saranno quotidiani e saranno rafforzati nei fine settimana.

Saranno perseguite anche le persone che violano le norme con il campeggio abusivo, la sosta indiscriminata dei veicoli sulle aree boschive e dunali, l'accensione dei fuochi per alimentare fornelli da campeggio, l'abbandono dei rifiuti.

Per controllare al meglio i litorali, gli agenti utilizzeranno anche i droni per sorvolare in particolare le aree meno accessibili, come per esempio la pineta di Porto Ferro e Lago di Baratz. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna