Espulso nel 2021, arriva in Sardegna dalla Tunisia su un barchino: arrestato

Domusdemaria

Il giovane è stato identificato dalla polizia poco dopo lo sbarco

Ha raggiunto le coste meridionali della Sardegna a bordo di un barchino, ma dall’Italia era già stato espulso due anni fa. Per questa ragione un tunisino di 22 anni è stato arrestato dalla polizia. Il Tribunale di Cagliari ha convalidato il fermo e rinviato l’udienza per termini a difesa e per il patteggiamento.

Nel 2021 il giovane era stato espulso per tre anni dal prefetto di Rimini.

Ieri è arrivato nell’isola insieme ad altri 15 migranti, tutti tunisini, sbarcati a Chia. Rintracciati dalla polizia, sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir.

Lì, per le procedure di identificazione curate dall’Ufficio immigrazione, gli agenti si sono avvalsi del supporto della Scientifica per il foto-segnalamento e le impronte digitali. E i precedenti del giovane sono stati scoperti.

Sabato, 25 febbraio 2023