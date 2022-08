Adiconsum Sardegna, per la tutela dei consumatori, ha chiesto ad Antitrust, Iap (istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) e al Comune di Oristano di emanare un provvedimento cautelare d’urgenza con il quale far cessare con immediatezza la pubblicità da parte di “Is Pippius No si Toccant” . L’associazione ha chiesto inoltre “di voler assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di sanzionare le pratiche scorrette denunciate”.

L’associazione presieduta da Giorgio Vargiu contesta anche il mancato chiarimento del tipo di vaccino al quale il messaggio sul cartellone si riferisce: “In Italia, infatti”, precisa Vargiu, “sono 10 le vaccinazioni obbligatorie per i bambini di età compresa tra i zero e i 16 anni”.

“Dal 18 agosto in via degli Artigiani nel comune di Oristano è stato affisso un cartello riportante un messaggio fuorviante e potenzialmente lesivo della salute pubblica”, scrive Adiconsum nell’esposto, riportando il messaggio della pubblicità: “Il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide”.

Un esposto urgente all’Antitrust è stato presentato dall’Adiconsum Sardegna contro il cartellone anti-vaccini affisso a Oristano dal gruppo “Is Pippius No si Toccant”. L’associazione consumatori chiede anche la rimozione immediata della pubblicità, ritenuta “potenzialmente ingannevole e lesiva posta in essere a danno dei consumatori”

Giorgio Vargiu

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail