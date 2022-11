Esplosione villetta: una vittima morta per schiacciamento - Sardegna

C'è una prima risposta dall'autopsia sul corpo di una delle due vittime del crollo della villetta bifamiliare a due piani a Tiana, nel Nuorese, provocato da un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Guglielmo Zedda, 59 anni, è morto per schiacciamento, sepolto dalle macerie che gli sono cadute addosso. Bisognerà invece attendere i 90 giorni di tempo chiesti dal medico legale Roberto Demontis per completare gli esami tossicologici per capire se ci sia stata un concausa dovuta all'inalazione del gas, di cui era satura la palazzina collassata su stessa dopo la deflagrazione. Venerdì 11 l'autopsia verrà replicata - sempre nell'Istituto di medicina forense di Cagliari - sul corpo della moglie di Zedda, Marilena Ibba, di 55 anni, morta mentre dormiva al piano superiore.

A provocare l'esplosione potrebbe essere stata una macchinetta del caffè oppure un interrutore, azionati forse da Guglielmo Zedda, l'unico ritrovato nella cucina al primo piano della villetta, o dagli anziani genitori di Marilena, Duccio, di 90 anni, ed Eugenia Madeddu, di 83, estratti vivi nelle primissime ore seguite al crollo. Entrambi sono ricoverati a Sassari, l'uomo in Rianimazione al Santissima Annunziata, la moglie in Urologia delle cliniche di San Pietro.le condizioni di Duccio Ibba. Il sindaco Pietro Zedda ha già annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali della coppia e l'allestimento della camera ardente in comune non appena le due salme avranno il nulla osta del magistrato per rientrare in paese.

Intanto a Tiana continuano i sopralluoghi dei periti della Procura di Oristano - è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose - in sinergia con gli esperti dei Vigili del fuoco, per chiarire il punto esatto in cui è avvenuta la perdita di gas, un particolare importante per le contestazioni che gli inquirenti solleveranno a carico dei futuri indagati, finora infatti il fasciolo è stato aperto contro ignoti. Fondamentali saranno i rilievi sul contatore dell'abitazione già all'esame degli investigatori.



