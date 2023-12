Esplosione in una casa di Olbia, fiamme alte: ferite tre persone. La centrale 118 di Sassari ha Inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata di Olbia e due ambulanze di base. Allertati Vigili e carabinieri. Le 3 persone coinvolte, dopo una prima valutazione del medico 118, sono state tutte trasferite all’ospedale di Olbia. Uno ha riportato ustioni al volto, un altro avrebbe un trauma cranico non commotivo mentre la terza persona ha ustioni minori. Tutti e tre sono arrivati in ospedale con un codice giallo, non sono in gravi condizioni.