Esplode un accumulatore dell’impianto fotovoltaico di un’abitazione: morto un cane, paura

Ghilarza

L’incidente è avvenuto nella notte

Un cane è rimasto ucciso in seguito all’esplosione di un accumulatore di un impianto fotovoltaico, in un’abitazione di Ghilarza, in via Rinascimento.

L’animale, secondo una prima ricostruzione, probabilmente è morto a causa delle esalazioni dell’acido sprigionatosi dalle batterie: dormiva vicino alla centralina elettrica.

L’incidente è stato scoperto questa mattina poco dopo le 6 quando i proprietari hanno ritrovato il cane senza vita. Si sono allarmati e subito hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento di Abbasanta.

La squadra del 115 ha messo in sicurezza la centralina e accertato il guasto tecnico agli accumulatori collegati ad un impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina.

Non risultano altri danni o persone coinvolte in seguito all’incidente che presumibilmente è avvenuto nella notte.

Sono in corso gli accertamenti per individuarne le cause.

Venerdì, 10 febbraio 2023

Fonte: Link Oristano