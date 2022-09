Esperti a confronto in corso internazionale sull'ecografia - Sardegna

L'utilizzo in ecografia dei mezzi di contrasto e il loro impiego consente oggi di arrivare ad una diagnosi non invasiva della patologia focale, soprattutto in campo epatologico ma non solo. Quindi ancora l'elastonografia, una tecnologia collegata a quasi tutti gli ecografi, consente di "toccare elettronicamente" gli organi e le lesioni focali. Sono questi gli argomenti principali del corso internazionale dal titolo "Euroson School: Sardinian Euroson School on the use of CEUS and ultrasound elastography: standpoint 2022", organizzato dalla struttura di Day Hospital Centralizzato Area Medica dell'Aou, diretta dal dottor Gianpaolo Vidili.

I massimi esperti di livello nazionale e internazionale si confronteranno su queste tematiche all'Hotel Catalunya di Alghero il 4 e il 5 settembre.

"L'ecografia è una tecnica d'imaging che al giorno d'oggi si è notevolmente evoluta rispetto al passato - afferma il dottor Gianpaolo Vidili, responsabile scientifico del corso - e con l'avvento dei mezzi di contrasto ha raggiunto un livello di accuratezza diagnostica che in certi scenari è paragonabile alla tomografia computerizzata e alla risonanza magnetica». Allo stesso tempo si è poi passati «da uno studio solo morfologico degli organi ad uno più avanzato che possiamo definire di tipo multiparametrico".

La multiparametricità dell'ecografia è data da nuove ed emergenti tecnologie che permettono di acquisire informazioni non solo di tipo morfologico, ma anche di tipo vascolare.

"Grazie a questa tecnologia è anche possibile individuare la presenza di uno stato infiammatorio e le sue complicanze evolutive - prosegue Vidili -, come per esempio nelle malattie infiammatorie intestinali acute e/o croniche e pertanto di orientare la diagnosi e di valutare la risposta alla terapia. Il suo impiego si è inoltre evoluto in ambito cardiologico e nell'ambito dello studio della patologia vascolare" Gli esperti affronteranno anche l'argomento relativo all'impiego delle nuove tecnologie di tipo elastometrico che si stanno diffondendo ampiamente in ambito epato- gastroenterologico, endocrinologico e nella patologia focale delle lesioni focali della mammella.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna