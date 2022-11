Esperti a caccia di mine e bombe sotterrate, 15mila euro per bonificare il lungomare di Quartu

Nel lungomare quartese del Poetto, prima dell’arrivo di operai e ruspe per iniziare i lavori milionari, c’è da compiere un’operazione importante: andare alla ricerca di bombe e mine sotterrate, risalenti ai tempi della guerra. Una totale operazione di bonifica, quella prevista dal Comune, che costa 15200 euro. Le verifiche saranno eseguite dalla ditta Sub Service srl di Mogoro: gli esperti batteranno palmo a palmo tutta la fascia retro demaniale, attaccata alla spiaggia. In caso di ritrovamento di uno o più ordigni bellici, dovranno procedere allo spostamento della bomba o della mina in un’area sicura e lì, poi, farla brillare, in totale sicurezza. Oggi, con una determina del dirigente delle Opere Pubbliche, c’è stata l’aggiudicazione della gara. In tempi brevi, in modo da non far slittare troppo la road map della riqualificazione del Poetto di Quartu, sarà firmato il contratto e gli uomini della ditta di Mogoro, bardati e protetti, inizieranno le operazioni. Non si conoscono ancora le tempistiche legate all’esecuzione dei controlli: potrebbe servire appena qualche mese, tutto dipenderà da quante eventuali mine o bombe verranno ritrovate sottoterra.