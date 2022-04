Oristano

Mercoledì la gara 2 a Chieri

Convincente vittoria per 3-0 (25-23, 25-20, 25-13) per Alessia Orro e la sua Vero Volley Monza in gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di pallavolo femminile. Ieri la formazione alleata da Marco Gaspari si è imposta in casa sulla Reale Mutua Fenera Chieri.

Orro, partita titolare in regia, ha fatto girare la squadra e mandato in doppia quattro compagne. Non devono essere stati giorni semplici per la ventitreenne pallavolista di Narbolia: stamane i carabinieri di Monza hanno confermato l’arresto dello stalker accusato di aver perseguitato la giovane per diversi anni.

Orro e compagne torneranno in campo mercoledì 13 aprile a Chieri per gara 2. Se Monza dovesse vincere strapperebbe il biglietto per le semifinali senza passare da gara 3.

L’incontro avrà inizio alle 20.30. Sarà possibile seguire la partita sulla piattaforma Volleyball World Tv.

