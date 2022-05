Esercito: il sardo Pitzalis decorato per missione afghana - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - C'è anche il caporale maggiore scelto dei Laguanti Salvatore Pitzalis, 46 anni di Cagliari, distintosi durante la missione in Afghanistan, tra i tre decorati di medaglia di bronzo al valor dell'Esercito da parte del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La cerimonia si è svolta oggi a Roma in occasione delle celebrazioni per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito italiano.

Nella motivazione che ha accompagnato il riconoscimento si legga: "Graduato impiegato nell'ambito dell'Operazione Resolute Support, nel corso di un'attività di scorta a favore di personale straniero, veniva fatto segno a proditoria azione di fuoco con arma portatile. Accortosi, poco prima, dell'atteggiamento sospetto di un presunto appartenente alle Forze afghane, provvedeva a informare preventivamente il Comandante di Plotone e, non appena investito dal tiro dell'elemento rivelatosi ostile, a fronteggiare con coraggio la vile minaccia, contribuendo, unitamente ad altro militare intervenuto, a neutralizzarla. Magnifica figura di professionista che, per le capacità profuse, ha elevato il prestigio dell'Esercito in un contesto multinazionale. Herat (Afghanistan), 7 settembre 2019". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna