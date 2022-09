Esercito: cambio al comando del primo Reggimento Corazzato - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Cambio al vertice del Primo Reggimento Corazzato dell'Esercito.

Il colonnello Luca Rollo lascia l'incarico: al suo posto subentra il colonello Nicola Maria Giachelle.

Questa mattina, nel piazzale del Comando della caserma Salvatore Pisano a Teulada, alla presenza del generale di Brigata, Stefano Scanu, comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento, presenti autorità militari, civili e religiose locali, i Gonfaloni dei comuni di Teulada, Sant'Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Villaperuccio, Piscinas, Narcao, Giba, Masainas e Tratalias e le rappresentanze delle Associazioni Combattenti la resa degli onori allo Stendardo del 1° Reggimento Corazzato e la deposizione di una corona d'alloro sul carro "L" in ricordo dei Caduti.

Il colonnello Rollo ha tracciato un breve bilancio dei due anni trascorsi al vertice del 1° Reggimento Corazzato, durante il quale ha diretto molteplici attività di supporto a favore delle truppe in addestramento e in preparazione per le missioni all'estero. "Un lavoro complesso, difficile e impegnativo - ha detto l'ufficiale - ma svolto ogni giorno dal 1° Reggimento con grandissima generosità, professionalità ed intelligenza senza risparmio di energie". Il colonnello Rollo ha poi consegnato lo Stendardo del 1° Reggimento al colonnello Nicola Maria Giachelle che diventa così il 35/o comandante del 1° Reggimento Corazzato di Capo Teulada. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna