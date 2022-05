Sono arrivati sino al secondo ingresso del poligono militare di Teulada per poi tornare indietro i circa 600 manifestanti che hanno partecipato al contro contro le basi militari e le esercitazioni Nato in Sardegna.

Scandendo slogan contro le forze armate e quelle dell'ordine che hanno presidiato il percorso, gli antimilitaristi hanno tentato due volte di avvicinarsi alla recinzione che delimita la base ma hanno desistito davanti alla massiccia presenza dello schieramento di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Ora il corteo sta tornando verso Sant'Anna Arresi ma la coda dei manifestanti, con tanto di caschetti e uno striscione fatto di scudi, sta procedendo camminando all'indietro rivolti verso le forze dell'ordine.



Fonte: Ansa Sardegna

