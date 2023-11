Esercitazioni militari: in pagamento gli indennizzi ai pescatori, dopo il blocco

Terralba

Il Comune di Terralba aveva trasmesso subito i dati richiesti per la liquidazione

Si è concretizzato lo sblocco degli indennizzi dovuti ai pescatori per il fermo pesca legato alle servitù militari. Lo hanno confermato il sindaco di Terralba, Sandro Pili, e l’assessora alla pesca, Maura Mura.

“Dopo l’avvio del procedimento da parte del Ministero della Difesa, che ha incaricato il Comando Aeronautica Militare di provvedere al pagamento diretto degli indennizzi ai pescatori, vi è stata una celere e positiva interlocuzione tra il Comando del Poligono interforze di Salto di Quirra e i comuni”, spiegano i due amministratori, annunciando che “il Comune di Terralba, con la dovuta priorità, ha provveduto a inoltrare celermente tutti i dati richiesti, al fine di consentire la liquidazione”.

L’obiettivo dell’amministrazione è che tutti i pagamenti arrivino entro l’anno. “Dopo tanta preoccupazione per le famiglie, in questi giorni gli operatori della marineria del compendio di Marceddì stanno ricevendo gli indennizzi dovuti”, fanno sapere il sindaco e l’assessora, esprimendo “soddisfazione per il raggiungimento dell’importante risultato”.

“Ringraziamo il Ministero della Difesa e il Comando del Poligono di Salto di Quirra per la proficua collaborazione, nonché tutti coloro che si sono adoperati per la definizione positiva della problematica, tra i quali gli stessi pescatori, le associazioni di categoria e il consigliere regionale Emanuele Cera “, concludono Pili e Mura.

Proprio il consigliere regionale dell’Oristanese per primo aveva denunciato il blocco degli indennizzi ai pescatori dell’Oristanese e del Sulcis e annunciato possibili eclatanti mobilitazioni. La causa del blocco della liquidazione – aveva fatto sapere Cera – era un “pignoramento operato da terzi nei confronti del Ministero della Difesa”, che aveva bloccato i conti presso la Banca d’Italia.

