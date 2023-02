Esercitazione in scalo Cagliari, simulato incidente aereo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Si è svolta nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio all'aeroporto di Cagliari-Elmas una delle esercitazioni previste per testare periodicamente l'efficacia e la capacità di risposta del Piano di Emergenza in caso di incidente aereo sullo scalo.

La simulazione ha preso avvio con l'intervento dei soccorritori su un Boeing 737 con 100 persone a bordo, che, per cause sconosciute, è uscito dalla pista in fase di atterraggio, spezzandosi in due tronconi. Per 4 ore sono stati impegnati oltre 200 operatori tra attori, comparse e rappresentanti degli enti deputati alla gestione dei soccorsi che hanno comportato l'intervento immediato sull'aereo coinvolto, l'assistenza a passeggeri ed equipaggio del velivolo e quella ai loro familiari accorsi in aeroporto.

"La preparazione costante è l'elemento chiave per garantire sempre la massima sicurezza" commenta Sogaer.

Fondamentale il coinvolgimento di oltre un centinaio di volontari delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

La macchina dei soccorsi, coordinata dalla società di gestione, ha reagito con rapidità ed efficienza mettendo in pratica efficacemente le procedure del Piano di Emergenza Aeroportuale. In particolare, questa e le altre esercitazioni previste secondo una precisa tempistica, aumentano la familiarità degli operatori aeroportuali con le procedure d'emergenza e consentono di esaminare se quanto predisposto è attuabile ed efficace in situazioni critiche. (ANSA).



