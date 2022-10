Esercitazione antinquinamento nel mare di Porto Torres - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 21 OTT - Esercitazione antinquinamento ieri nella acque davanti al porto industriale di Porto Torres.

L'operazione, coordinata dalla Guardia costiera di Porto Torres e denominata "Pollex 2022", è stata condotta per verificare l'efficacia ed efficienza dei modelli di intervento individuati dal "Piano Operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini".

L'esercitazione ha simulato un intervento complesso nel tratto di mare limitrofo al porto industriale, per arginare lo spiaggiamento di idrocarburi liberati in acqua a causa di un incidente marittimo. Davanti alla spiaggia di Fiume Santo è stato simulato un incidente a peschereccio con a bordo 5 persone di equipaggio, con incendio a bordo, un ferito e l'abbandono dell'imbarcazione con 2mila litri di gasolio nei serbatoi.

Quindi l'intervento della motovedetta SAR CP 810 con a bordo gli specialisti della Rescue Swimmer e dei mezzi navali della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco e della flotta antinquinamento contrattualizzata dal ministero della Transizione ecologica. Sono state svolte tutte le attività previste dai piani operativi con il recupero del materiale inquinante.

"Occorre lavorare sistematicamente sui margini di miglioramento ancora esistenti nei processi di gestione di queste emergenze quando non si esauriscono in ambiente marino, partendo dalla condivisione delle esperienze maturate dai vari soggetti istituzionalmente coinvolti anche in occasione di esercitazioni come quella odierna", ha precisato il capitano di Fregata Gabriele Peschiulli, comandante della Capitaneria di porto.

(ANSA).



