Domus de Maria

Brutta avventura per una turista francese, recuperata dai forestali

Una serata di paura per una turista francese di 55 anni, che ieri si era avventurata sui monti che dominano Domus de Maria, per un’escursione solitaria. Dopo aver percorso un lungo sentiero, la donna ha tentato di tornare a valle ma ha preso la direzione sbagliata e si è ritrovata in un canalone con vegetazione fittissima.

Il sole stava calando e la turista si è spaventata: non aveva acqua, non aveva portato nulla da mangiare, era vestita in modo piuttosto leggero e indossava scarpe non adatte al trekking. Con un po’ di fatica comunque è riuscita a risalire su uno spuntone roccioso dal quale ha potuto chiamare il 112, il numero telefonico di emergenza europeo. Le ha risposto da Cagliari la centrale dei carabinieri, in via Nuoro.

L’operatore di turno parlava bene il francese ed è riuscito innanzi tutto a tranquillizzare la donna. Poi le ha dato il numero WhatsApp della centrale operativa, chiedendole di inviare un messaggio che avrebbe permesso la localizzazione del telefono.

Appena ottenuta la posizione precisa, è scattata l’operazione di recupero dell’escursionista, con una squadra mista formata da carabinieri di Capoterra e agenti delle stazioni di Pula e Teulada del Corpo Forestale. Intanto il carabiniere del 112 teneva compagnia alla donna in chat su WhatsApp, per non rischiare di scaricare il cellulare con una lunga telefonata.

I forestali sono riusciti a discendere lungo il canalone e a raggiungere la turista francese. Il gruppo è tornato a valle dopo due ore di cammino, illuminando il sentiero con fari portatili.

L’escursionista improvvisata se l’è cavata con uno spavento.

Sabato 1° ottobre 2022