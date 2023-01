Intorno alle 14,55, allertato dalla Centrale Operativa del 118, si è recato sul posto il turno in guardia attiva con una equipe di soccorso alpino, pronto a intervenire celermente in caso di necessità, composto da tecnici provenienti dalla Stazione di Cagliari. La donna è stata raggiunta su un sentiero nei pressi della località Sa Trona e, dopo averne verificato le condizioni di salute, è stata accompagnata fino alla strada asfaltata, distante più di 5 km, dove ad attenderli vi era l’ambulanza della P.A. Croce Verde di Escalaplano, che l’ha poi trasferita al pronto soccorso del capoluogo.

La donna, V.U., 41 anni di Sanluri, era impegnata in un’escursione con un gruppo di amici quando, a causa di una caduta, si è infortunata con una probabile lesione alla spalla che non le ha consentito il rientro. La donna infatti necessitava di supporto sanitario.

