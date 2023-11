Escursionista americana si infortuna a Baunei, salvata dal Soccorso Alpino

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Baunei per il recupero di un’escursionista infortunata.

Alle 14.10 di questo pomeriggio il CNAS è stato allertato dalla Centrale Operativa del 118 per una escursionista infortunatasi in zona Su Porteddu, nel Comune di Baunei. La donna, J.T.C., 54 anni, di nazionalità americana, stava percorrendo il sentiero per Cala Goloritzè quando si è infortunata e non è più riuscita a proseguire autonomamente. Immediatamente si è recato sul posto il turno in guardia attiva con 5 tecnici della stazione Ogliastra che, dopo averla raggiunta l’hanno stabilizzata, posizionata sulla barella e trasportata con la tecnica della portantina fino al parcheggio dove la attendeva l’ambulanza della Croce Bianca di Baunei per il trasporto in ospedale.

L’intervento si è concluso alle 16.10