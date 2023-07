Escursioni su 1.500 chilometri di nuovi sentieri nell’Oristanese. Opportunità per il Monte Arci e il Montiferru

Hanno partecipato all’incontro Maurizio Mallocci, della Direzione generale di Forestas; Alessio Saba, responsabile regionale della sentieristica e coordinatore del tavolo tecnico regionale, con i due responsabili del servizio territoriale di Oristano, Antonio Vinci e Silvia Lai. Per il Cai erano presenti il presidente regionale Matteo Marteddu, il responsabile sentieri e Sentiero Italia, Gesuino Onida, i dirigenti della sezione di Oristano Alberto Ribotti, Gianni Loddo, Marco Solinas e Sandro Porta.

Intesa tra Forestas e il Club Alpino sulla Dorsale occidentale sarda: investimenti per tre anni

In discussione un piano triennale di investimenti sulla rete che parte dal parco di Gutturu Mannu e si dispiega sino ai contrafforti di Bosa e Montresta: una fascia chiamata appunto “Dorsale occidentale sarda”, nella quale saranno riempiti con nuovi sentieri spazi ancora vuoti, rispondendo alle prescrizioni della legge regionale istitutiva della Rete Escursionistica Sarda, la RES.

Notevoli le risorse previste, che fanno riferimento ai fondi comunitari POR e al Piani di Sviluppo Rurale che ha come soggetti attivi i Gruppi di Azione Locale, GAL.

Durante l’incontro, Maurizio Mallocci ha sottolineato l’importanza del rapporto con il Club Alpino Italiano, a partire dalla fase di progettazione dei sentieri e della realizzazione della segnaletica a standard Cai, secondo le prescrizioni della legge regionale numero 16 del 2017. Mallocci ha anche richiamato la responsabilità di tutti gli organi pubblici territoriali, soprattutto i comuni, invitati a non disperdere le risorse in proposte senza respiro, e seguire invece l’ordinato coordinamento in capo a Forestas e Cai.

Alessio Saba ha tracciato le linee del piano triennale di intervento, che trova sintesi nel lavoro unitario col Cai nella piattaforma Sardegna Sentieri. Saba ha ricordato lo sviluppo della Dorsale occidentale che coinvolge i territori a partire dal Marganai, Arcuentu, che tocca il Monte Arci e le terre dell’ossidiana, sino al Grighine e alla piana di Arborea.

“Particolare attenzione”, ha detto Saba, “sarà data alle aree del Montiferru, in recupero dal devastante incendio, con Santu Lussurgiu, Cuglieri, e a Bosa sino agli altipiani di Montresta, per il collegamento con Alghero e la rete del Sassarese”. Il responsabile regionale ha rimarcato la necessità di collegare i Cammini alla Res e di dare ordine e governare il processo di accatastamento dei sentieri, “anche perché la Sardegna è la prima regione d’Italia che sta certificando i sentieri per le varie tipologie di disabilità”.

Antonio Vinci e Silvia lai, dell’agenzia Forestas di Oristano, hanno parlato concretamente dei possibili nuovi 1.500 chilometri di sentieri da tracciare nel triennio. Ci sono già i progetti dal mare verso l’interno, tra Terralba e Marceddì. E ancora, progetti in corso nel Comune di Allai e nella Rete natura di Montresta. Uno degli obiettivi è recuperare i sentieri esistenti e i tracciati ricchi di storia, come per il recupero dell’antica strada romana tra Usellus, Villaurbana, Siamanna e Fordongianus, sino al lago Omodeo.

Il piano triennale per l’Oristanese con le relative risorse, definito con il lavoro del tavolo territoriale di Cai-Forestas, sarà presentato alle istituzioni locali all’inizio di settembre.

“Questa è un’ottima base di partenza”, ha dichiarato Matteo Marteddu. “Si riempie il vuoto nella parte occidentale dell’Isola e soprattutto si radica una rete di sentieri ordinata, leggibile e fruibile, ricca di paesaggi e di cultura, che pone la Sardegna all’attenzione delle altre regioni e dell’Europa”.

Marteddu si è detto contrario “alle tentazioni, sempre in agguato, di disperdere le risorse in mille rivoli. L’accordo tra Cai e Forestas è solido e terremo la barra dritta”, ha promesso il presidente regionale del Club Alpino.