Escursioni, reading e mostre di cani nelle aree verdi: a Cagliari via a “Vivi il Parco”

Al via domenica la cinque giorni di “Vivi il Parco”

Il 6, 8, 13, 20 e 27 dicembre escursioni, esposizioni d’arte, laboratori e tanto altro tra Giardini Pubblici, Parco Ex Vetreria (Pirri), Parco della Musica, Parco di Terramaini e Parco di San Michele. L’assessora Piroddi: “Manifestazione tutta da vivere”.

Bilanciano il diritto alla socialità con il contenimento del rischio di contagio epidemiologico da Covid-19. Ma sopratutto, i parchi cittadini sono luoghi del cuore di Cagliari, capaci di fondere insieme bellezza e conoscenza, con percorsi sportivi, animali, punto ristoro e tanto verde costellato d’arte e monumenti, non sono naturalistici.

Di oggi la presentazione “Vivi il Parco”, la cinque giorni (6, 8, 13, 20 e 27 dicembre 2020) di escursioni, reading multimediali e letterari, piantumazione d’alberi, allestimento aiuole, esposizioni d’arte, passeggiate naturalistiche, laboratori, rievocazioni storiche, mostre di cani e gatti, sport, conferenze e giochi, tra Giardini Pubblici, Parco Ex Vetreria (Pirri), Parco della Musica, Parco di Terramaini e Parco di San Michele.

“Vivi il Parco – ha sottolineato Paola Piroddi, assessora al Verde pubblico incontrando i giornalisti nella splendida cornice della Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy – è una manifestazione che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte degli uffici, sia nella fase organizzativa che nella fase di preparazione con numerosi interventi di manutenzione delle numerose e pregevoli aree verdi comunali”. Importante la collaborazione con Regione e Fondazione di Sardegna, e il fattivo contributo dell’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e del Touring Club Italiano – Sardegna, presenti ciascuna con un proprio rappresentante, all’incontro con la stampa.

Il programma (link più sotto) “destinato ad adulti e bambini, famiglie, amanti della natura, appassionati di passeggiate, sostenitori del turismo sostenibile e del verde, amanti degli animali – ha aggiunto l’assessora Piroddi – rientra nell’ambito delle manifestazioni della candidatura del Comune al concorso della Commissione Europea denominato “European Green Capital 2023”, titolo conferito ogni anno a una città europea per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale”.

E a partire da domenica 6, sino al 27 dicembre, “Vivi il Parco” toccherà cinque aree verdi Cagliari: Giardini Pubblici, Parco Ex Vetreria (Pirri), Parco della Musica, Parco di Terramaini e Parco di San Michele. “Tanti quanti le dita di una mano”, ha detto il consigliere Marcello Polastri. “la mano tesa alla città per avvicinare ancora di più i cittadini ai supi preziosi parchi”.

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle procedure di prevenzione anti Covid, hanno assicurato gli organizzatori. Per questo, si svolgeranno in modo individuale, non prevedono il contatto diretto fra le persone e verranno condotte nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, grazie anche all’aiuto della tecnologia, QR Code e i telefonini personali che sapranno raccontare la storia dei parchi.

“Nel corso della manifestazione saranno realizzate altre 30 casette per i gatti”, ha concluso l’esponente dell’Esecutivo Truzzu. “Il benessere degli animali è tra le priorità dell’Amministrazione comunale che prossimamente potrà disporre di un nuovo veterinario”. Allo studio anche la somministrazione di antiparassitari nelle colonie feline cittadine.

All’incontro di questa mattina di venerdì 4 dicembre 2020, anche l’agronomo Claudio Papoff. Iniziati quasi in concomitanza con la recente Giornata nazionale degli alberi (21 novembre 2020), “il Comune – ha spiegato il dirigente comunale – sta portando avanti diversi interventi di messa a dimora di alberi nelle scuole, nelle aree verdi e nei parchi. In tutto saranno circa 3.000”. Intanto, procedono le attività per completare il Parco degli Anelli nel quartiere Sant’Elia, una sorta di terrazza verde sul mare di circa 15 ettari.

“Organizzare eventi pubblici in piena emergenza sanitaria? A Cagliari si può: ci pensa il Comune, che ha aderito alla manifestazione “Vivi il parco” dell’associazione Enti locali per lo spettacolo e le attività culturali”, ha scritto nella propria pagina Facebook la consigliera dei Progressisti Francesca Ghirra,.

“Cinque giorni, tra il 6 e il 27 dicembre, con laboratori, spettacoli, rievocazioni storiche con figuranti in costume, piantumazioni e visite nei parchi cittadini. Tutto bellissimo, se non fosse che i decreti ministeriali invitano a rispettare le distanze anche all’aperto e un evento pubblico che richiama tante persone non sia proprio in linea con i divieti di assembramento. E se non fosse che ancora una volta l’assessorato alla Cultura del Comune ignora il suo stesso regolamento, che concede contributi culturali solo tramite un bando pubblico, a cui tutti gli operatori partecipano in condizioni di equità e trasparenza.

L’assessorato guidato da Paola Piroddi ha invece deciso di investire 30 mila euro (trentamila) in favore dell’Associazione Enti locali per lo spettacolo e le attività culturali, realtà a cui sono associati oggi diversi enti pubblici sardi tra cui Cagliari. E questo nonostante la stessa assessora ci avesse assicurato in più occasioni che il Comune non avrebbe speso un euro in favore dell’Associazione Enti Locali proprio nel rispetto del nostro regolamento sui contributi.

Oggi, invece, ecco che decide di affidare direttamente questi soldi all’Associazione per cinque giorni di eventi. È corretto, opportuno, trasparente? È giusto che mentre centinaia di operatori della cultura partecipano a un bando pubblico e vengono valutati da una commissione per qualità, originalità, innovazione e curriculum, altri arrivino al denaro direttamente e a discrezione dell’assessora?

Lo chiediamo ai cittadini, e lo chiediamo anche al sindaco e alla giunta con un’interrogazione che abbiamo appena depositato, prima firmataria Giulia Andreozzi e sottoscritta dal centrosinistra in Consiglio comunale.

I tempi passati del denaro distribuito a pioggia non ci mancano per niente. A qualcuno, evidentemente, sì”.