Oristano

E per il Black Friday niente sconti: i tariffari rimangono invariati

Anche nell’Oristanese le professioniste del sesso non concedono sconti, neppure per il Black Friday. In provincia il prezzo medio per un po’ di passione con una escort è di 86 euro.

In Sardegna si spende di più a Cagliari (93 euro) e Sassari (87 euro). In media, si paga quanto a Oristano in Gallura, mentre si risparmia qualcosa a Nuoro (84 euro). In coda ci sono il Sulcis Iglesiente (80 euro) e ancora più giù l’Ogliastra (67 euro).

È quanto emerge dall’ultima particolare curata dal portale specializzato nelle recensioni Escort Advisor.

In Italia in nessuna città si spende quanto a Brescia (103 euro). Chi preferisce la strada della convenienza, invece, preferirà certamente Trapani (60 euro). Con uno sguardo d’insieme si nota che il Nord batte il Sud d’Italia quando si parla di prezzi più alti.

La media dei “listini” nazionali rimane invariata in occasione del Black Friday e le stesse escort dichiarano che per il sesso non applicano alcun tipo di scontistica.

Nel 2022 si conferma un aumento generale dei prezzi del 7,4% rispetto all’anno precedente, che conferma un graduale, anche se distante, ritorno ai livelli del 2019, prima della pandemia.

Mercoledì, 23 novembre 2022