Aveva già fatto i cartelloni elettorali che annunciavano la corsa per un seggio in consiglio regionale con Fdi. Ma Enrica Anedda Endrich, consigliera comunale cagliaritana e presidentessa della commissione Cultura, è stata esclusa dalla lista. E così, dopo anni nel partito, figlia e nipote d’arte, la Anedda ha lasciato il partito della premier e si è candidata con la Lega. Il partito di Salvini ha fatto un altro acquisto importante: l’assessore alle Attività produttive del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia, che lascia il Psd’Az. Addio ai Quattro Mori anche per il consigliere regionale cagliaritano Stefano Schirru, che cerca la conferma con Alleanza Sardegna- partito liberale italiano. Nel Psd’Az in lista anche la consigliera comunale Loredana Lai.