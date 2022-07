E’ stato trovato senza vita dopo ore di ricerche un pensionato di Carloforte, che era uscito in canoa alle 10.30 del mattino facendo poi perdere completamente le proprie tracce. Enorme l’angoscia della famiglia che ne ha denunciato la scomparsa temendo il peggio, fino alla tragica scoperta che ha confermato i sospetti: il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato senza vita davanti alle Conchette, località nell’isola di San Pietro. L’allarme era stato dato quando, a causa del ritardo nel ritorno a riva, sono nati i primi sospetti che l’uomo potesse essere in difficoltà. Il pensionato è stato cercato dalle motovedette in acqua. Ma anche a terra nella speranza che avesse scelto un approdo diverso da quello dal quale era partito. Le attività di ricerca sono state fatte dalla Guardia costiera di Carloforte e dalla Protezione civile, fino al ritrovamento del corpo sul basso fondale a pochi metri dalla costa. Ottenuto il nulla-osta da parte della Procura di Cagliari, e dopo verifiche sanitarie, la salma è stata restituita ai familiari.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail