Esce di casa, arriva a Nuraminis e scompare: "Aiutateci a ritrovare Eugenio Zonca"

Allarme a Nuraminis per la scomparsa di un 34enne, Eugenio Zonca. Il giovane è sparito dallo scorso 23 dicembre: è uscito dalla casa nella quale vive con la madre, nella frazione di Villagreca, è arrivato a Nuraminis e lì è stato visto per l’ultima volta: “Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, felpa grigio scuro con cappuccio a pellicciotto e un bomber verde militare. Ha sicuramente la barba più lunga”, scrive su Facebook una delle sue sorelle, Eleonora. Eugenio Zonca era ritornato in Sardegna da due anni, dopo un periodo di lavoro trascorso in Inghilterra. I carabinieri hanno già ricevuto la denuncia di scomparsa e fatto partire le ricerche.