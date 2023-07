Esce dalla comunità e sparisce, ansia a Cagliari per Aurora Cuboni: "Chi l'ha vista?"

Allarme per la scomparsa di una ragazza di diciassette anni. Si chiama Aurora Cuboni e, da lunedì, nessuno sa dove sia. È di Cagliari ma da qualche tempo vive a Sanluri. Sono i genitori, Giuseppe Cuboni e Claudia Lai, ad avere contattato la nostra redazione per lanciare un appello: “Nostra figlia era nella comunità casa Mariao. È uscita per andare a Cagliari ma doveva tornare lì. Non sappiamo dove sia e le forze dell’ordine sono già state avvisate. Chiunque la veda chiami il 112 o noi ai seguenti numeri: +393471009980 oppure +393290345125”.