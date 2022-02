Al termine del giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata seguente, l’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, disponendo la detenzione domiciliare per il giovane sorpreso in flagranza di reato mentre effettuava la cessione della droga.

Una perquisizione nella casa – in cui il sospetto spacciatore abita assieme alla madre – ha permesso ai carabinieri di scoprire 21 grammi circa di cocaina, 130 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, una sostanza per il taglio della cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni bilancini di precisione.

In piazza Simula a Ittiri erano stati notati strani movimenti di persone: anche facce sconosciute in paese. Così sabato notte i carabinieri della compagnia di Bonorva ed Alghero hanno fatto scattare un’operazione di controllo, con il sostegno dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e delle unità cinofile antidroga.

Fonte: Link Oristano

