CAGLIARI. Preoccupante escalation degli incendi di auto a Cagliari e hinterland. Non c’è notte che i vigili del fuoco non debbano effettuare interventi lo spegnimento di vetture in fiamme, spesso di natura dolosa. Talvolta mirati atti vendicativi e di minaccia, ma per lo più azioni di teppisti della notte facili all’uso indiscriminato di diavolina e accendini per sconfiggere la noia.

Ci sono anche i corto circuiti negli impianti elettrici, ma in misura minore. Anche stanotte vigili del fuoco sono dovuti uscire dalla caserma di viale Marconi per auto incendiate. Il primo intervento alle 23 circa in via Padre Giovanni Picci a Quartu, il secondo intorno alla mezzanotte e mezzo in via Del Levante angolo via Rossini a Monastir. In entrambi gli interventi i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area e la sede stradale, evitando il coinvolgimento delle abitazioni vicine e di altri veicoli in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza degli interventi effettuati, gli operatori hanno effettuato le verifiche per stabilire le cause.(l.on)