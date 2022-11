Oristano

A credito con la Regione anche i laboratori di analisi, che superano in poche settimane la quota mensile dei fondi

Il budget assegnato dalla Regione è esaurito con quasi due mesi di anticipo e dalla prossima settimana la Casa di cura “Madonna del Rimedio” di Oristano sospenderà l’attività in convenzione. La notizia è stata confermata dal direttore generale, Mario Alberto Floris.

C’è già una data: venerdì 11 novembre. Si comincia da Chirurgia, reparto in cui gli ultimi interventi in convenzione saranno effettuati in quella giornata. A seguire Medicina, dove la sospensione partirà la settimana dopo, il 18 novembre. Così anche le altre prestazioni.

Fino al prossimo anno, gli interventi chirurgici e le prestazioni ambulatoriali saranno eseguiti solo a pagamento. Altrimenti i pazienti – che raggiungono la struttura dall’intera provincia – dovranno attendere il 1° gennaio 2023, quando le attività convenzionate potranno riprendere.

Il rischio è che lo stop per sei settimane produca un allungamento delle già interminabili liste d’attesa nelle strutture pubbliche.

Per garantire il normale svolgimento delle attività di cura, nell’ultimo mese l’istituto di via Giotto – dopo aver terminato il fondi regionali – ha lavorato extra budget, sforando di 700 mila euro: la sospensione delle attività in convenzione appare, dunque, l’unica strada possibile.

Da metà giugno ad agosto ha raggiunto l’extra budget anche il laboratorio analisi mediche Cam, che ora spera che quelle somme vengano coperto – almeno in parte – dalla Regione. Nel laboratorio di via XX settembre il budget annuale è stato ripartito su base mensile. Anche per evitare flussi esagerati e lunghe file in strada all’inizio del mese, si è deciso di accettare giornalmente fino a 50 pazienti in esenzione.

Una volta esaurito il budget mensile – come appare evidente anche nel sito – l’erogazione delle prestazioni in esenzione viene sospesa, per riprendere all’inizio del mese successivo. Prima che venisse adottato questo metodo, il tetto mensile si superava in tre giorni.

È a credito con la Regione anche il laboratorio Melis e Ponti, che prosegue le attività in esenzione oltre il tetto massimo mensile. Anche il laboratorio di via Brunelleschi divide il budget mensilmente e nel giro di due settimane esaurisce la quota stabilito.

Il 25 ottobre la Regione aveva annunciato l’aumento di risorse per le prestazioni in regime convenzionato. In via straordinaria, la Giunta Solinas – su proposta dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – aveva approvato la variazione dei tetti di spesa per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate per gli anni 2022 e 2023, che passavano da circa 162,6 milioni di euro a poco più di 167 milioni di euro per entrambe le annualità, con un incremento di circa 4,5 milioni, come consentito dalla normativa nazionale in materia.

Mercoledì, 2 novembre 2022