Arbus Sala prelievo c/o casa della Salute via Cavallotti Il Mercoledì dalle ore 7,30 – 10,00

Sardara Sala prelievo c/o sede Guardia Medica via Fontana Nuova Il Giovedì dalle ore 7,30 – 10,00

Villacidro Sala prelievo c/o casa della Salute via G. Rossa Dal Lun al Ven dalle ore 7,30 – 10,30

Sanluri Sala prelievo c/o Poliambulatorio (sede del Distretto) via Bologna Dal Lun al Ven dalle ore 7,30 – 10,30

Guspini Sala prelievo c/o Poliambulatorio (sede del Distretto) via Montale Dal Lun al Ven dalle ore 7,30 – 10,30

San Gavino Monreale Nuova sala prelievo c/o Ospedale Ns Sig.ra di Bonaria, pian terreno; attiva dal 9 Gennaio 2023 dal Lunedì al Giovedì e il Sabato (il Venerdì non attiva: chiusa); N.B: il Sabato si effettua solo attività di prelievo di sangue, non si accettano campioni per esame urine, microbiologici, ecc. Accettazione: ore 7,30 – 10,30

La Direzione ASL ha deciso, inoltre, che una sala prelievo sarà attiva anche il sabato (sala prelievo di San Gavino) per favorire coloro che non potrebbero usufruire del servizio nei giorni infrasettimanali (Lun-Ven).

Per facilitare l’accesso dell’utenza, il Direttore Generale della Asl 6 del Medio Campidano Giorgio Carboni ha deciso di rimuovere le prenotazioni per gli esami di laboratorio: “E’ uno dei tanti interventi che vanno nella direzione di riaprire le strutture sanitarie dopo l’epoca pandemica”.

Fonte: Link Oristano

