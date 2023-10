Esame della patente col trucco dell’auricolare: pakistano denunciato a Cagliari

Nella mattina di giovedì 19 ottobre, presso la Motorizzazione Civile, la sezione Criminalità Diffusa e quella Reati Contro il Patrimonio della Squadra Mobile ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una persona 26enne residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, di origine pakistana, per aver tentato di superare la prova a quiz per il conseguimento della patente di guida categoria B, con l’utilizzo fraudolento di dispositivi tecnici che consentivano di comunicare all’esterno con dei suggeritori.

E’ l’ottavo episodio accaduto a Cagliari e scoperto dalla Squadra Mobile.

Con la collaborazione dei funzionari della Motorizzazione Civile veniva costantemente monitorata l’aula dove si stavano svolgendo gli esami. L’atteggiamento insolito e sospetto tenuto dal candidato induceva gli agenti, al termine della prova, ad effettuare una perquisizione, all’esito del quale rinvenivano degli auricolari e un telefono cellulare ad esso collegati, utilizzati per mettersi in contatto con delle persone che suggerivano le risposte.