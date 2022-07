Ersu: senza Cda a rischio borse e alloggi, corteo studenti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - Borse e alloggi per gli studenti? Senza il Cda dell'Ersu e senza revisori dei conti gli universitari rimarranno con un pugno di mosche. Lo scrivono i ragazzi del movimento Cercasi Dsu (diritto allo studio universitario) al presidente della Regione Christian Solinas annunciando per venerdì prossimo, 15 luglio, un corteo di protesta dal consiglio regionale a Villa Devoto.

"Non c'è CdA e non ci sono i revisori dei conti - ribadiscono - l'uscita del bando, garantita entro il 15 Luglio si aggiungerà alle tante altre promesse non mantenute. Senza CdA e revisori la Regione non potrà erogare le somme finanziare all'ente".

Sos diretto a Solinas. "Presidente - insistono gli universitari - ci rivolgiamo direttamente a lei, in quanto principale responsabile di questo problema. Le nomine per questi due organi sono di sua competenza ma lei non sente e non parla, mentre la situazione non è mai stata così grave".

Inevitabile la mobilitazione: "Non potrà più ignorare la nostra voce - continua il movimento sempre rivolto a Solinas - 8000 studenti alla ricerca del DSU (Diritto allo Studio Universitario) le faranno capire che il suo silenzio non basta".

E ancora: "Il tempo della pazienza è finito. Troppo a lungo abbiamo sopportato, troppi i problemi che abbiamo denunciato e che ora ci cadono in testa moltiplicati. I politici e gli amministratori cadono dalle nuvole ma perseverano nella loro incompetenza, rinnovando continuamente questo squallido teatrino. Non è più possibile accettare il trattamento che viene riservato alla gioventù della Sardegna". (ANSA).



