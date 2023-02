Erosione spiagge, Poetto perde sino a 20 metri di sabbia - Sardegna

Venticinque chilometri di costa, dal Poetto a Kal'e Moru: tesori naturalistici presi d'assalto d'estate da migliaia di turisti. C'è un pericolo: il mare è bello e azzurro, ma consuma anno dopo anno importanti pezzi di litorale. È quanto emerge da uno studio elaborato dalla società Kibernetes mediante acquisizioni satellitari attraverso l'innovativo strumento di monitoraggio K-Space.

Il Poetto di Quartu Sant'Elena, ad esempio, perde terreno: il confronto con gli anni Settanta dice che sono spariti anche 20 metri di arenile. Forse anche perché - dicono gli esperti - non c'è, come una volta, la protezione della pineta. Anche se poi negli ultimi anni si registra una sostanziale stabilità, con qualche perdita di centimetri durante la stagione invernale. Al Margine Rosso, rispetto agli anni Settanta, si registra invece un allargamento in metri quadri dell'arenile nella zona a poche decine di metri dalla "ringhiera".

"Sono dati importanti da utilizzare per la redazione del Pul, strumento indispensabile per spiagge e fascia retrodunale - ha detto in una conferenza stampa il vicesindaco e assessore all'ambiente Tore Sanna - sono punti di partenza per avviare una progettazione per contrastare l'avanzamento del mare". Altri punti critici a Kal'e Moru, Flumini e Capitana. "Importante il peso - ha sottolineato Andrea Dell'Ova di Kibernetes - di fiumi, correnti, cambiamenti climatici, ma anche l'intervento dell'uomo influisce sull'erosione dei litorali. Noi comunque ci limitiamo a fornire dei dati, lo studio della causa merita ulteriori approfondimenti".

Fonte: Ansa Sardegna