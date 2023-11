Erbe aromatiche, alberi da frutto e prato: la scuola di Arcidano avrà un giardino

Arcidano

Il Comune ha affidato i lavori per la manutenzione e la valorizzazione del cortile



Sono stati affidati i lavori di valorizzazione e manutenzione straordinaria del cortile della scuola dell’infanzia e della prima infanzia di Arcidano. L’intervento sarà possibile grazie a fondi del bilancio comunale 2023, pari a 38.500 euro.

“I lavori prevedono la sistemazione del cortile attorno alla scuola”, spiega il sindaco Davide Fanari, “con livellamento e realizzazione di un prato rustico con impianto di irrigazione, posa di alberi subadulti per ombreggiare in prossimità dei giochi. Saranno alberi da frutto, affinché i bambini possano conoscere le varie fasi di sviluppo, dalla nascita del fiore alla raccolta frutto;. Previsti anche percorsi sensoriali con erbe aromatiche e officinali, piccoli arbusti fioriti capaci di attrarre le farfalle ed uno spazio per la creazione di un piccolo orto e di una piccola serra”.

“L’intervento particolarmente voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale”, prosegue Fanari, “coglie il duplice scopo di venire incontro alle esigenze delle insegnanti e delle mamme e soprattutto garantisce uno spazio gioco all’aperto fruibile e decoroso, divertente e allo stesso tempo didattico e creativo per i nostri piccoli alunni”.

“Il progetto è stato redatto in un’ottica di continuità con gli interventi già effettuati”, conclude il sindaco: “l’installazione dei giochi in legno, l’ampliamento del corpo di fabbrica adibito a sala polifunzionale e i recenti lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’edificio della prima infanzia e il suo cortile”.

Soddisfatto della scelta di stanziare risorse di bilancio per tale intervento anche il capogruppo in Consiglio comunale Emanuele Cera: “La sistemazione degli ambienti esterni dà continuità ai progetti realizzati dall’Amministrazione comunale precedente”.