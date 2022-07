Cabras

I consiglieri di minoranza Gianni Meli, Sara Meli, Antonello Fara e Federica Pinna segnalano il rischio di incendi



A fine luglio ancora niente sfalcio dell’erba lungo la stradina che porta a Mari Ermi. La segnalazione arriva dai consiglieri di minoranza del Comune di Cabras Gianni Meli, Sara Meli, Antonello Fara e Federica Pinna, che chiedono al sindaco Andrea Abis di programmare con urgenza gli interventi, così da ridurre il rischio di incendi.

“Il sindaco firma ordinanze con le quali chiede ai nostri cittadini di pulire giardini e terreni, per arginare il pericolo degli incendi”, polemizzano i quattro esponenti dell’opposizione, “e poi non si preoccupa di controllare le condizioni delle trafficate strade che portano al mare, ai lati delle quali cresce erba secca, alta e pericolosa”.

A preoccupare i consiglieri è in particolare la stradina che porta a Mari Ermi, “di competenza comunale, che ancora adesso è invasa dall’erba secca che, oltre al rischio incendio, riduce la visibilità delle macchine in transito e invade il bordo della strada. Siamo già a fine luglio”, evidenziano Gianni Meli, Sara Meli, Antonello Fara e Federica Pinna, “l’estate è inoltrata e i parcheggi si pagano da settimane, ma la sicurezza stradale non è la preoccupazione principale di questa amministrazione che evidentemente è più interessata a smontare il centro urbano”.

I consiglieri di opposizione chiedono “che i lavori di trinciatura vengano effettuati urgentemente, prima possibile, per l’incolumità degli automobilisti e soprattutto per limitare il rischio incendi, come da ordinanza”.

