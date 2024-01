Assemini

Denunciato dai carabinieri



Era riuscito a lasciare il carcere grazie al regime di libertà vigilata in una comunità, ma il furto di una borsa potrebbe far rivalutare la sua posizione: per un uomo di 58 anni è arrivata stamane una nuova denuncia, per furto aggravato.

L’uomo, che vive ad Assemini presso la comunità terapeutica Mariposa, è stato identificato come l’autore di un furto commesso l’11 gennaio, ai danni di una donna nigeriana.

Con una perquisizione presso la comunità, i carabinieri hanno trovato la borsa rubata, dalla quale mancavano però 230 euro, probabilmente ormai già spesi. Il bottino rimanente è stato restituito alla proprietaria.

Con la denuncia in stato di libertà trasmessa dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, l’autorità giudiziaria potrebbe rivalutare la posizione del denunciato, che rischia di tornare in carcere.

