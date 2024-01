Cronaca Arrestato un uomo: avrebbe dovuto stare lontano dall'ex compagna

Immagine d'archivio

Sassari

Da un po’ di tempo era costretto a portare il braccialetto elettronico, dopo che il giudice gli aveva vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, dopo le accuse di maltrattamenti. E ieri il dispositivo di allarme ha segnalato alla polizia che quel divieto era stato violato.

Una pattuglia della Volante ha trovato l’uomo, in auto, davanti alla scuola frequentata dal figlio minore, all’ora d’uscita.

In mancanza di spiegazioni convincenti sulla presenza vicino alla scuola, gli agenti hanno portato l’uomo in Questura, dove è stato dichiarato in arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Giovedì, 11 gennaio 2024

