L’arrestato è stato riaccompagnato dai militari nella propria abitazione, dov’è tornato al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi in Tribunale a Cagliari.

Era autorizzatoi ad uscire dalla propria abitazione solo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, ed esclusivamente all’interno del comune di Sanluri.

Una volta intervenuti, i carabinieri di Villacidro hanno arrestato l’uomo (51 anni, di Sanluri, disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza) in flagranza di reato: non aveva compiuto nessun furto, ma è accusato di evasione.

Allarme ieri sera all’ospedale di San Gavino per la presenza di uno sconosciuto che girovagava tra i reparti della struttura. I medici – temendo che si trovasse lì per rubare qualcosa – hanno chiamato il 112.

Fonte: Link Oristano

