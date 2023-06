Equitazione, uno stage con Verheyden al Monte Arci Horse Club

Palmas Arborea

Numerosi binomi si sono preparati per i regionali di salto ostacoli

Continuano nell’Oristanese gli stage di formazione con i grandi nomi dell’equitazione italiana.

La settimana scorsa si è concluso il secondo di questi stage, sotto la guida del tecnico Mario Georges Verheyden, arrivato da Varese.

Lo stage è stato organizzato da Marco Arca, titolare del Monte Arci Horse Club di Palmas di Arborea, nell’impianto dell’Horse Country.

Diversi i binomi che hanno preso parte allo stage di perfezionamento seguiti da Verheyden per quanto riguarda in particolare il salto ostacoli: in preparazione al campionato regionale sardo che si è svolto a Olbia, si è lavorato su percorsi tecnici con altezze variabili.

A breve sarà comunicata la data del prossimo stage, così da dare continuità al progetto di formazione.

Lunedì, 5 maggio 2023