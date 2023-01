L’Epifania tutte le feste porta via e in città è stata festeggiata con un evento speciale e dei raffiguranti particolari. Uno dei tre Re Magi è stato rappresentato dal sindaco Tomaso Locci: “È stato un vero piacere prendere parte ad una manifestazione creata in particolare per i nostri bambini; un colorato modo per testimoniare la vicinanza e la presenza dell’amministrazione nella quotidianità della nostra comunità”.

Per i più piccoli è la festa della Befana, l’anziana con la scopa che regala dolcetti e carbone ma, dal punto di vista religioso, si celebra il giorno in cui Dio rivelò agli uomini la nascita di suo Figlio che venne fatta ai Re Magi richiamati da lontano a Betlemme, dopo aver visto sorgere la stella annunciata dall’Antico Testamento. Tra Melchiorre, Baldassarre, Gaspare e tutti i protagonisti Locci e il consigliere Ignazio Tidu hanno scelto di immedesimarsi in due dei personaggi che caratterizzano la festa.

“Grazie alla Proloco e alla sua presidente Loredana Demontis per l’ organizzazione e il coinvolgimento mio come del consigliere Ignazio Tidu: è stato un vero piacere”.

La celebrazione ha preso inizio la mattina con l’arrivo della Befana per poi proseguire il pomeriggio con i Re Magi e i figuranti che hanno portato i doni al Bambino Gesù alla Chiesa del Redentore.

La festa è proseguita con la distribuzione di caramelle per tutti i piccoli che hanno potuto scattare una foto con i protagonisti dell’evento. La manifestazione ha coinvolto anche il coro Cantausu Impari.

Insomma, una rappresentazione completa e partecipata per la manifestazione del Bambino Gesù come Dio a tutti i popoli.

