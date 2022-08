Ep Produzione: quinto produttore in Italia con 17,3 TWh - Sardegna

EP Produzione ha pubblicato il suo quinto Bilancio di Sostenibilità, la rendicontazione delle attività che racconta l'impegno nel sostenere la transizione energetica del Paese e per migliorare la performance in ambito ambientale.

Il documento quest'anno si intitola "Nuove Capacità" ed è stato redatto volontariamente, in anticipo rispetto alla normativa attesa sulla rendicontazione non finanziaria, e in accordo ai GRI Standards, i più diffusi indici di rendicontazione di sostenibilità a livello internazionale.

Nel 2021 EP Produzione, attraverso le sei Centrali termoelettriche - Fiume Santo (Sassari), Livorno Ferraris (Vercelli), Ostiglia (MN), Tavazzano e Montanaso (Lodi), Trapani e Scandale2 (Crotone) - si è confermato il quinto produttore di energia a livello nazionale, con 17,3 TWh generati complessivamente. Il valore economico generato, quale contributo al tessuto socio-economico, è stato pari a circa 2,6 miliardi di euro, di cui il 73% distribuito ai fornitori. Nel corso dell'anno sono stati versati oltre 57,7 milioni di euro sotto forma di gettito fiscale, contributi e canoni. Di questi, il 23% è stato erogato a beneficio delle P.A. locali e l'indotto totale generato dalle ditte appaltatrici è di circa 57 milioni di euro.

In parallelo, è continuato l'impegno per la tutela dell'ambiente: sono in corso investimenti per circa 1 miliardo di euro per la manutenzione e il rinnovamento degli impianti. In particolare, per le Centrali a ciclo combinato di Ostiglia e di Tavazzano e Montanaso si sta procedendo alla realizzazione di due nuove unità, di ultima generazione con tecnologia di classe "H", la più avanzata ed efficiente disponibile oggi sul mercato, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna